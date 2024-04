Paderno - si chiude il mandato di Ezio Casati | Non sarò candidato alle elezioni comunali né alle Europee

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di domenica 21 aprile 2024) ADugnano siildel sindacoche non saràprossime elni. Lo ha annunciato giovedì sera a conclusione dell’ultimo consiglio comunale.non saràné ané“Non lascio la politica, mi impegnerò per la politica senza candidatura. Per questo non vedrete il mio nome ...