Ospiti Domenica In | Negramaro e BigMama da Mara Venier - tutti i protagonisti della puntata

Verissimo , ospiti e anticipazioni della puntata del 21 aprile 2024 su Canale 5 oggi , domenica 21 aprile 2024 , alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo , il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata , la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le ... (tpi)

Chi è Simone Annic Chiari co , il figlio di Walter Chiari ospiti a Domenica In Chi è Simone Annic Chiari co , il figlio di Walter Chiari ospiti a Domenica In nella puntata di oggi, 21 aprile 2024? Simone è nato a Roma l’8 agosto del 1970. E’ un conduttore televisivo. È figlio del comico Walter Chiari e dell’attrice Alida Chelli; suo nonno materno era il compositore Carlo Rustichelli, mentre suo zio materno è il musicista Paolo Rustichelli. Il suo ... (tpi)

Oggi, 21 aprile 2024, tornerà in onda Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. La puntata avrà la seguente scaletta. Il ricordo di Walter Chiari: Si celebra il centenario della nascita del grande showman e attore italiano con un omaggio ricco di ricordi e testimonianze. In studio saranno presenti: Simone Annicchiarico: Figlio di Walter Chiari e autore del libro ... (ascoltitv)