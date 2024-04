Omicidio nel carcere Opera di Milano - Domenico Massari ha ucciso Antonio Magrini per il telecomando della tv

Domenico Massari ha ucciso il suo compagno di cella, Antonio Magrini , nel carcere di Opera nella serata del 19 aprile. L' Omicidio sarebbe avvenuto in seguito a una lite nata perché la vittima ... (fanpage)

Omicidio Popoli, ergastolo confermato per Declerch - Ergastolo confermato per Alessandro Chiarelli, 31enne di Popoli, accusato di avere ucciso con 17 coltellate l’amico e vicino di casa Fulvio Declerch, di 54 anni, per poi gettarne il cadavere nel fiume ...veratv

"Questo il prezzo del pensiero": il messaggio di Scurati che rompe il silenzio dopo la censura Rai - che avrebbe dovuto ospitare lo scrittore Antonio Scurati nel suo programma su Rai3 "CheSarà", ha letto in diretta il monologo scritto dal pluripremiato scrittore e giornalista dedicato al 25 aprile e ...today