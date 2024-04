Omicidio a Esino Lario - assessore comunale ucciso in strada | arrestato il vicino di casa 60enne

I carabinieri hanno arrestato per omicidio il vicino di casa di Pierluigi Beghetto . Il 60enne avrebbe ucciso l'assessore di Esino Lario (Lecco) al culmine di un litigio.Continua a leggere (fanpage)

(Adnkronos) – Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate , questa mattina, ad Esino Lario , in provincia di Lecco . Secondo il quotidiano ‘Il Giorno’ la vittima sarebbe Pierluigi Beghetto, ... (webmagazine24)

Omicidio a Esino Lario, comune in provincia di Lecco: il consigliere Pierluigi Beghetto, ex assessore, accoltellato per strada (notizie.virgilio)