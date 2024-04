Nuovo Milan - missione partita Lopetegui in pole per il dopo Pioli Il Psg è pronto a tentare Leao Su Bennacer soffiano venti d’Arabia

(Di domenica 21 aprile 2024) È scattata l’operazione futuro. Nel giro di una settimana europea pur nata sotto i migliori auspici, figli di sette vittorie consecutive tra campionato e coppa, l’ago della bilancia è andato definitivamente in direzione pollice verso. Lontano il"on fire" che aveva riportato lo scudettoundici anni. Tempo di #Out. E tempo scaduto: separazione a fine stagione, nonostante la data sul contratto reciti 2025. Nemmeno una vittoria nel derby di domani sera cambierà gli scenari. Tanti profili (stranieri) per la successione: perché Antonio Conte scalda sì la piazza, ma non la dirigenza. Sia per filosofia che per economia. Mentre su Thiago Motta ora è in vantaggio la Juventus. Dunque Julenin testa, al momento: lo spagnolo è libero,aver lasciato prima dell’inizio della ...

A un passo l’accordo per il Nuovo finanziamento triennale da 400 milioni: ufficialità attesa in 15 giorni. - S come scudetto, come Steven, soldi, Shanghai, stella. Tutto torna: in fondo c’è Zhang, perché l’Inter è e resta nelle sue mani. Il presidente è ormai a un passo dalla chiusura dell’accordo per il rif ...gazzetta

Come funziona Cube, l'evoluzione di Moneyball: il Nuovo calcio nel cubo magico - Magic Cube. Caleidoscopico e poliedrico come quella figura ricca di combinazioni ideata da Erno Rubik, genio ungherese che sembra avere in qualche modo ispirato venti connazionali. Sono tutti giovani ...corrieredellosport

Milan: il toto-allenatore tiene banco, ma è vietato fallire un altro derby - In casa Milan tiene banco il toto-allenatore. Il portoghese Paulo Fonseca (ex Roma) del Lille è il nome Nuovo (LEGGI QUI) tra i profili valutati dai dirigenti.calciomercato