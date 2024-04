Napoli - controlli | parcheggiatori abusivi ed evasi dai domiciliari

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 21 aprile 2024) A Bagnoli ida parte dei Carabinieri che hanno lavorato nelle zone interessate dalla movida: 5denunciatiquesta notte per i carabinieri della compagniaBagnoli che insieme ai militari del reggimento Campania hanno effettuato un servizio a largo raggio nelle zone della movida partenopea tra Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo. A finire in manette F.A. 64enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato a via Marco Aurelio nonostante avesse l’obbligo di rimanere in casa perché sottoposto alla detenzione domiciliare. Sono 5, invece, idenunciati. Nella lente deianche il rispetto del codice della strada con 15 sanzioni per un totale di 7mila euro e 4 ...