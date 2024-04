Moglie e figli di Gabriele Corsi | ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 21 aprile 2024) . Il noto attore, comico, showman, conduttore televisivo e radiofonico italiano, è un componente del Trio Medusa. Nato a Roma il 29 luglio 1971, ha sempre mostrato una grande passione per la recitazione e la musica. Per quanto riguarda la sua vita privata,è sposato con Laura Pertici, giornalista di Repubblica Tv. La coppia si è unita in matrimonio nel 2002. Hanno due: Margherita e Leonardo. Entrambi isembrano avere già velleità artistiche e un fascino per il mondo dello spettacolo. Oltre alla sua vita familiare,ha avuto una carriera di successo nel mondo dello spettacolo. Ha esordito in tv con la fiction il Maresciallo Rocca, accanto al grande Gigi Proietti. In seguito, insieme a Giorgio Maria Daviddi e Furio Corsetti, ha formato il ...