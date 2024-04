Milano - giovane donna spinta sui binari della metro | arrestato un uomo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 21 aprile 2024) 52enne di origine dominicana Undi 52 anni è statocon l’accusa di tentato omicidio dopo aver spinto una ragazza suipolitana. L’aggressione è avvenuta venerdì 19 aprile 2024, poco prima delle 23:00, alla stazione M2 di Lambrate. La vittima, una 24enne, si trovava sulla banchina con il fidanzato quando l’, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a insultarli e a minacciarli. Poi, improvvisamente, ha spinto la ragazza facendola cadere sui. Fortunatamente, non era in arrivo alcun treno e laè riuscita a risalire sulla banchina senza riportare gravi ferite. L’aggressore è stato invece bloccato edalla polizia, che lo ha trovato ancora in stato di ...