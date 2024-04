Attraverso l'utilizzo dei social network, avrebbero promosso investimenti in Criptovalute su piattaforme online prive delle prescritte autorizzazioni di legge: gli investimenti proposti, nella ... (affaritaliani)

BOLOGNA - Cinquecento Orologi , gioielli , circa 200mila euro in contanti, dipinti, strumenti musicali e reperti archeologici, tra cui anche un dente fossile di Mammut : c'era di tutto nel... (corriereadriatico)

Maxi sequestro in un ristorante cinese di Mestre: era stata servita carne di tartaruga - Maxi sequestro in un ristorante cinese di Mestre: era stato servito del brodo di tartaruga non a norma con le regole di tracciabilità ...fanpage

Asl Napoli 1, sequestrate 8 tonnellate di carne - Un'operazione congiunta del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1 Centro con il supporto della Polizia municipale ha portato a un Maxi sequestro da 8 tonnellate di frattaglie, crude o già lavo ...ansa

Orologi, soldi, gioielli e anche un dente di Mammut: Maxi sequestro da 6 milioni al pensionato. Era tutto rubato - BOLOGNA - Cinquecento orologi, gioielli, circa 200mila euro in contanti, dipinti, strumenti musicali e reperti archeologici, tra cui anche un dente fossile di Mammut: c'era di tutto ...corriereadriatico