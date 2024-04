Maxi sequestro in un ristorante cinese di Mestre | era stata servita carne di tartaruga

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 aprile 2024) Una serie di controlli effettuati nei giorni scorsi da parte delle autorità locali ha portato alla sospensione temporanea e aldi alimenti in unsituato a, in via Dante. Unche ha svelato un particolare agghiacciante: in un brodo servito ai clienti si presume che ci fosse delladi, per la precisione di una specie protetta in via d’estinzione. La polizia amministrativa della questura di Venezia, l’Unità Sanitaria Locale (Usl 3) e la polizia locale ha autorizzato l’ispezione nelle celle frigorifero e, stando a quanto riportato da Il Gazzettino, sono stati trovati oltre mille chili di cibo conservato senza indicazioni sulla tracciabilità, dalla provenienza alla data di scadenza e alle ...