Marito e figli di Natasha Stefanenko | ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 21 aprile 2024)di: chi? L’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana, è una figura molto amata nel panorama dello spettacolo italiano.è sposata con Luca Sabbioni dal 1995. Luca, originario delle Marche, è un ex modello e oggi lavora come imprenditore nel campo della moda, settore calzature. La coppia ha unaa, Sasha Sabbioni, nata il 30 Settembre 2000 ad Ancona. Sasha ha partecipato insieme alla madre alla nona edizione di Pechino Express nel 2022. Oltre alla sua vita familiare,ha avuto una carriera di successo nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato la sua carriera come modella, poi è stata notata dal regista Beppe ...