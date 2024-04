Mario Sechi | Antonio Scurati - guai a chi tocca il monopolio della parola

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Il tentativo dei Socialisti europei (di cui il Pd è il braccio armato in Italia) è quello di replicare anche nella prossima legislatura il format“maggioranza Ursula”, ma il “fattore Giorgia”, le capacità diplomatiche del premier e l'ascesa dei partiti conservatori complicano il piano. Serve una guerriglia permanente, la Rai è il palcoscenico ideale, il 25 aprile è l'appuntamento per la Resistenza a Giorgia, l'scrittore -partigiano a gettone, il censurato immaginario, è una storia perfetta su cui ricamare, un altro elemento del dossier sullo “Stato di diritto” da esibire a Bruxelles per montare la panna degli “impresentabili”. Meloni è cresciuta nella lotta politica e ha smontato la sgangherata sceneggiatura del bavaglio pubblicando la farneticazione antifascista di. Uno smash sotto rete ...