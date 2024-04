Mannoia e Angioni al Castello Luglio torna con musica e risate

(Di domenica 21 aprile 2024) Fiorellae Maxsaranno i nomi di maggiore richiamo di “Vigevano in2024“, che animerà come ogni anno la stagione estiva. Il debutto il 16con il concerto della SharyBand con la suaanni Settanta e Novanta, a ingresso libero. Mercoledì 17 sarà la volta del comico Maxche presenta “Anche meno“, la vita di ogni giorno di un figlio unico filtrata in modo surreale dal mondo immaginifico che si è creato. Ma il grande appuntamento dell’estate sarà il ritorno a Vigevano di Fiorella(nella foto):sarà il mese di partenza del suo tour, che toccherà la Città Ducale il 19. Il giorno successivo “Musiche da Oscar“, omaggio a Ennio Morricone con un’orchestra tutta al femminile con ...

