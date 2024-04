L’Inter prepara la festa scudetto e Zhang l’accordo da 400 milioni con il fondo Pimco

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 21 aprile 2024) Scatta il countdown per loe per il futuro del. Mentre sul campo i nerazzurri potrebbero portare a compimento il sogno della seconda stella nel derby contro il Milan, a chiudere perfettamente il cerchio arriva nelle stesse ore anche la notizia del rifinanziamento che prolunga la luna di miele tra il club e la famiglia. Il presidente Steven, infatti, avrebbe già in tascaper un prestito da 400per tre anni con ilstatunitensealla vigilia del possibile derbyNiente trattative con investitori legati alla famiglia reale saudita, dunque, come da indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, né tantomeno cambi di proprietà imminenti in vista della ...