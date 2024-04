La satira nasce ad Arezzo!?

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 21 aprile 2024) A Santa Firmina, frazione, su una delle tante colline già abitate dall’epoca romana, nacque nel 1235, Guittone, figlio del camerlengo del comune di, Viva Michele ( abbasso Rino), famiglia di alto rango, e che poi gli permise, dopo la sua conversione, di entrare nell’ordine dei frati “gaudenti”, ordine il cui nome la dice tutta…! Il camerlengo, per chi non lo sapesse, è un amministratore, uno che maneggia soldi, a quell’ epoca la moneta aretina era il Grosso. Abitava proprio sotto la chiesa in una lussuosa villa con annessa vasca termale, dopo aver frequentato l’università del Pionta, si era dato a molti viaggi, conosceva la lingua provenzana, ed era persona che aveva una cultura letteraria, di notevole spessore, unico difetto, che era un po’ troppo guelfo, per posizione economica acquisita, anche se bisogna dire che cercava, di essere paciere delle due ...