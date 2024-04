Jennifer Lopez vende il suo attico a Manhattan - quanto cosa la casa dell’artista

Siamo tutti d’accordo che all'evento più glam dell’anno i protagonisti sono i look delle star. Compresa JLo, nonostante dichiari che per la sua mise si affida al «mood dell’ultimo minuto». Difficile, ... (vanityfair)

Basta Barbiecore? Non per JLo che a quanto pare non ne ha ancora abbastanza. In una breve apparizione pubblica arriva sfoggiando un abito rosa, con cui fa una dichiarazione a chiare lettere: «Non è ... (vanityfair)