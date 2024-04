Italia-Francia oggi in tv - Mondiali curling misto 2024 | orari - program -a, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024)domenica 21 aprile (ore 14.00) si gioca, match valido per ididoppio. Sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) prosegue l’avventura della nostra Nazionale nella rassegna iridata di questa specialità. Dopo le prime due sfide contro Spagna e Svizzera, Stefania Constantini e Francesco De Zanna tornano in scena per disputare una partita di cruciale importanza per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. L’partirà con i favori del pronostico nel terzo appuntamento del gruppo A: soltanto la prima classificata tra le dieci partecipanti accederà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie. Gli ...