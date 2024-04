Inzaghi - per il futuro all’Inter la strada è tracciata | parola di… Zhang!

(Di domenica 21 aprile 2024) Mentre si avvicina il suo primo scudetto in carriera, per Simonelaper ilsembra essere. A confermarlo è Steven, che pianifica già ilper l’Inter. SITUAZIONE ATTUALE – Simone, alla terza stagione sulla panchina dell’Inter, si prepara a conquistare il secondo titolo di quest’annata. Dopo la Supercoppa Italiana conquistata a gennaio, infatti, è in arrivo anche lo scudetto. Il primo per la sua carriera, il ventesimo per il club, che dal prossimo anno potrà cucire la seconda stella sulla propria maglia. Dopo un periodo difficile a cavallo tra la stagione scorsa e quella prima, il tecnico ha preso in mano la squadra conducendola fuori dalla tempesta e arrivando addirittura a regalare a tutto l’ambiente il sogno di una ...

Le Probabili formazioni di Milan-Inter in Serie A caratterizzeranno la vigilia e le ultimissime ore che precederanno l’ultimo Derby di Milano stagionale a San Siro. Tralasciando per un attimo la ... (inter-news)

Zhang: “Cessione Nessuna voce è vera. Inzaghi è un dono per l’Inter” - A poco più di 24 ore dal primo match point che avrà l'Inter per assicurarsi il suo 20esimo scudetto e poter ricamare sul petto la seconda stella tanto attesa in Viale della Liberazione, il Presidente ...sportpaper

Lo Scudetto chiama il mercato: i colpi nerazzurri per conquistare l’Europa - L'Inter si avvicina sempre di più allo Scudetto, alla conquista della tanto ambita seconda stella. Tuttavia, questo traguardo non sarà considerato come un ...footballnews24

Mister, io non vengo: sono già in vacanza | Inzaghi tradito dal pupillo: al derby senza di lui - Il tecnico nerazzurro, in vista del derby di lunedì sera, dovrà fare a meno di un suo calciatore che non sarà a disposizione ...dotsport