Incidente - muore un motociclista nello scontro con un’auto

(Di domenica 21 aprile 2024) Perugia, 21 aprile 2024 – Tragedia stradale sulla strada “Pievaiola”, nella zona di Panicale, comune in provincia di Perugia. La vittima è unche procedeva nella direzione di Piegaro e sarebbe entrato in collisione conche viaggiava invece nell’opposta direzione. Un urto frontale violento, secondo le prime ricostruzioni, e dagli effetti tragici. L’esatta dinamica del terribileresta al vaglio dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi tecnici del caso. Sul posto anche il personale sanitario di soccorso che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.