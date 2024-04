Il pacemaker dà l’allarme ma i soccorsi non arrivano | uomo muore a Vicenza - indagini in corso

(Di domenica 21 aprile 2024) Guido Cristofori è l'di 74 anni anni di Breganze morto d'infarto tra il 13 e il 14 aprile. Nonostante ilavesse segnalato il malore, inon sono arrivati: ora è partito un procedimento penale contro ignoti per l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

