Il ministro degli Esteri israeliano twitta il Colosseo sotto attacco coi missili dall’Iran Tajani | Evitiamo il panico

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 aprile 2024) Il, Israel Katz, ha pubblicato una foto delstico nel cuore della notte per sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e occidentale sulla minaccia rappresentata dal regime di Teheran. «Il recentedell’Iran a Israele è solo un’anteprima di ciò che le città di tutto il mondo possono aspettarsi se il regime iraniano non verrà fermato. Il mondo deve designare l’IRGC (le Guardie Rivoluzionarie iraniane, ndr) come organizzazione terroristica e sanzionare il programma iraniano dibalistici, prima che sia troppo tardi», ha scritto. Concetto ribadito oggi con un altro documento di grande impatto: un video che mostra la tranquilla vita di Parigi – ...