Il discorso del capo ultrà dell’Inter alla squadra prima del derby scudetto | “Ci vogliono umiliare - fategliela pagare”

(Di domenica 21 aprile 2024) Appiano Gentile intasata dai tifosi nerazzurri, si radunano in migliaia dinanzi al centro sportivo dei nerazzurri. E dal megafono urlano: "Se dovessero buttarla in caciara, voi siate più forti. Pensate a giocare a pallone... prendeteli a pallonate!".

Bergamo. Una proposta apparsa sui social, sull’account X del sindaco di Bergamo Giorgio Gori , dopo il caos emerso in mattinata legato alla cancellazione del monologo di Antonio Scurati nel programma ... (bergamonews)

Leggo l'ondata di indignazione per l'oscuramento del discorsetto banale e fanciullesco di Scurati sul 25 aprile . Un discorsetto banale e fanciullesco, bisogna pur riconoscerlo con onestà. Pieno di ... (ilgiornaleditalia)

INTER - Zhang e il discorso alla squadra: "Non serve motivarvi, vi voglio solo ringraziare" - "Non c'è bisogno di motivarvi prima di un derby". Steven Zhang ha inaugurato così il suo discorso all'Inter, che domani può vincere lo scudetto battendo il Milan nel derby. Il presidente nerazzurro, c ...napolimagazine

FURIA NOTTINGHAM FOREST CONTRO GLI ARBITRI: "AL VAR UN TIFOSO DEL LUTON TOWN" - Il Nottingham Forest è una furia dopo il ko in casa dell'Everton per 2-0. La squadra di Origi si è lamentata contro la direzione ...sportmediaset.mediaset

Scurati, lo strafalcione del premio Strega: "Posizione vittimaria", cosa vuol dire davvero - Davanti alla folla osannante de " La Repubblica delle idee ", la kermesse del quotidiano che più lo ha difeso nella polemica ...iltempo