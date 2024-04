I partiti preparano i simboli per le europee - Fdi mantiene la fiamm - il Pd discute sul nome

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 21 aprile 2024) AGI - Prima giornata per il deposito deial Viminale in vista delle elezionidell'8 e 9 giugno. Il termine scadrà domani alle 16. La destra sceglie la strada di mettere bene in evidenza i nomi dei leader sui contrassegni: FdIlaa tricolore e ildi Giorgia Meloni; la Lega conserva lo spadone di Alberto Da Giussano e la dicitura 'Salvini premier'. A sinistra la scelta è per ora opposta: ne' M5s ne' Avs scrivono ildel proprio leader sui. Giuseppe Conte deposita il contrassegno pentastellato al Viminale e afferma: "Ha ragione Prodi. Candidare persone che sicuramente non andranno all'Europarlamento è una ferita per la democrazia". Il Pd non ha ancora deciso sul punto, anche se all'ipotesi di inserire il ...