Giovanna Pedretti - riapre ristorante donna suicida da campagna social | cambia nome

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 21 aprile 2024)ildelladalladenigratoria nei suoi confronti: il localePoco più di tre mesi fa una delle vicende che sconvolse il Paese intero. In particolar modo la città di Lodi per via della terribile morte che ha visto come protagonista. Quest’ultima era la ristoratrice del suo locale “Le Vignole” diventata famosa per aver risposto ad una recensione negativa da parte di un cliente. La stessa, però, successivamente, si era scoperta che si trattava di un falso. Suiparti unadenigratoria nei suoi confronti....