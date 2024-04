Ginnastica Sofia Raffaeli | oro alle clavette - argento al cerchio e bronzo nell’All around

(Di domenica 21 aprile 2024) A Baku, tappa di Coppa del Mondo diritmica, terza tappa del torneo internazionale della World Cup 2024. Prossimi impegni Tashkent (28 aprile), Milano (21-23 giugno) VSINA, 21 aprile 2024 – A Baku, tappa di Coppa del Mondo diritmica, terza tappa del torneo internazionale della World Cup 2024.ha conquistato nella prima giornata di gare il. Il punteggio totale sui quattro attezzi è stato di 130.700 punti (34.200, palla 34.100 Clavetet 32.950 e nastro 29.450). A vincere la campionessa del mondo in carica, la tedesca Darja Varfolomeev, davanti alla bulgara Elvira Krasnobaeva. Nell’individuale di questa mattina, invece, l’atleta di Chiaravè ...

