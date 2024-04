Getafe - i tifosi della Real Sociedad urlano stupratore a Greenwood

(Di domenica 21 aprile 2024) Un nuovo caso Masonin Liga. Come riporta Marca, durante la partita traal Coliseum, una parte dei quasi 300ospiti ha indirizzato insulti all’ex Manchester United, definito dai supporters baschi “”. Ai cori deiospiti (contenenti anche degli auguri di morte), la curva di casa ha risposto con una bordata di fischi. E nel post gara il tecnico del, Bordalas ha difeso il suo calciatore: “È inaccettabile a prescindere di chi sia il giocatore. Non è la prima volta che succede con Mason. Bisogna prendere anche delle misure, come è successo nell’ultima partita contro il Siviglia. Sono cose inaccettabili, molto gravi e non ho altro da dire”, ha detto. A gennaio 2022...

