Foto spaziale della settimana | la bizzarra Galassia Helix è diversa da qualsiasi altra nell’universo Riesci a capire perché?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 21 aprile 2024) La: un’istanza unicaCos’è: NGC 2685, unalenticolare con caratteristiche peculiari. Dove è: Situata a 40 milioni di anni luce di distanza, nella costellazione dell’Orsa Maggiore. Quando è stato condiviso: 10 aprile 2024.è così speciale: La, nota anche comePancake, si distingue tra le altre galassie per la sua struttura unica. Tipologie di Galassie e la Peculiarità di NGC 2685 Le galassie sono un elemento fondamentale dell’universo e assumono varie forme: ellittiche, a spirale come la Via Lattea, ecc. NGC 2685, classificata comelenticolare, si discosta da queste tipologie classiche. L'articolo proviene da News Nosh.