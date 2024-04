Formula 1 GP Cina - Verstappen | Weekend favolos - entusiasta per Miami

Dopo 5 anni il circuito di Shanghai torna ad ospitare la Formula 1. Un ritorno in grande stile per il GP della Cina , perché questo weekend va in scena anche la prima Sprint del 2024 con il nuovo ... (ilfattoquotidiano)

F1 | Norris, prestazione maiuscola in Cina che gli regala il “Driver of the Day” di giornata - F1 GP Cina Norris - Titolo di "Driver of the Day" per Lando Norris a Shanghai, teatro dell'ultimo Gran Premio di Cina. Scattato dalla quarto casella, l'inglese è riuscito a condurre una gara brillante ...f1grandprix.motorionline

F1, Max Verstappen: “Ho fatto quello che ho voluto, la Red Bull andava sui binari” - Tutto come da copione. Max Verstappen ha conquistato la vittoria nel GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. L'alfiere della Red Bull, ...oasport

GP Cina: trionfo Verstappen davanti a Norris, Leclerc e Sainz ai piedi del podio - Il quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024 ha visto ancora una volta l'olandese della Red Bull in cima al podio. Grande rimonta della Ferrari e di Hamilton ...autosprint.corrieredellosport