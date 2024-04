Formia Costruire l’Europa con i consiglieri locali - la proposta di adesione al progetto del Comune

Formia / “L’Unione Europea non è un incidente della Storia”, il convegno in sala “A. Sicurezza” - Formia – In questo periodo di difficoltà e di incertezza legato alle conseguenze della crisi economica causata dalla pandemia prima e dalla guerra in Ucraina successivamente, è ancora più importante ...temporeale.info

Formia / “Decido io … dico NO alla violenza”, l’evento finale del progetto durato un anno - Formia – La Sala Ribaud del Palazzo Comunale di Formia ha ospitato l’evento finale ‘Decido io…dico No alla violenza’, nell’ambito del progetto, finanziato dalla Regione Lazio, della durata di 1 anno, ...temporeale.info