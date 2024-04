Europee - Conte | Candidatura di Schlein? Condivido le parole di Prod - è una ferita per la democrazia Così si ingannano i cittadini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

"sta ingannando gli italiani candidandosi? Non costruite polemiche personalistiche:controcontro Meloni. Vale per tutte le forze politiche che candidano persone che non potranno andare all'Europarlamento.quanto detto dai: è unaper la". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppeall'esterno del Viminale dopo la consegna del contrassegno del partito per le elezioni. "Stiamo ingannando iche forse lì per lì qualche voto in più te lo danno però successivamente perdono fiducia e disaffezionano alla politica e non vanno più a votare".