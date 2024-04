Elly Schlein si candida - capolista al Centro e nelle Isole Prod - ferita alla democrazia come quelle degli altri leader

Il dato è tratto. Ma risulta decisamente amaro. Elly Schlein ha atteso fino all’ultimo prima di annunciare la sua candidatura alle elezioni Europee e non è andata come si aspettava. Nessun grido di giubilo. Nessun applauso scrosciante. Nessun inno di lode per la segretaria che scende in campo a cercare di risollevare le sorti di un Pd che, dopo la sconfitta in Abruzzo, il caos in Basilicata e la raffica di arresti in Puglia sembra più sperduto ... (nicolaporro)

Elly Schlein ha finalmente tagliato il nodo di Gordio. La segretaria sceglie di rischiare tutto e andare all in. Ha deciso di candidarsi alle europee in prima persona, nonostante i sondaggi non siano entusiasmanti e la sua leadership non abbia bucato lo schermo. Ma è andata oltre ancora e imposto alla direzione nazionale, dove non c’è unanimità perché tre dirigenti sono contrari, di inserire il suo nome nel simbolo del Pd copiando tutti i suoi ... (panorama)

«Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese». Sono queste le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein, nella relazione alla direzione del partito, tenuta al Nazareno a Roma, che annunciano la sua candidatura alle elezioni europee di giugno. Per ore era sembrato che sul simbolo del adottato sarebbe apparso il nome ... (open.online)

AGI - Elly Schlein e' in campo: correra' come capolista nella circoscrizione Centro e nelle Isole alle prossime europee. Non solo: il nome della segretaria potrebbe comparire nel simbolo. Un'idea, questa, emersa durante la riunione della segreteria che si e' svolta prima della direzione nazionale. Una scelta che risponderebbe anche alla necessita', sottolineata da Schlein nel corso della sua relazione alla direzione nazionale, di contrastare ... (agi)

AGI - Elly Schlein e' in campo: correra' come capolista nella circoscrizione Centro e nelle Isole alle prossime europee. Non solo: il nome della segretaria potrebbe comparire nel simbolo. Un'idea, questa, emersa durante la riunione della segreteria che si e' svolta prima della direzione nazionale. Una scelta che risponderebbe anche alla necessita', sottolineata da Schlein nel corso della sua relazione alla direzione nazionale, di contrastare ... (agi)