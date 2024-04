Eccellenza Il Tropical corre per i playoff

(Di domenica 21 aprile 2024)per i, a 180 minuti dal termine della regular season, ilCoriano oggi impegnato sul campo del Castenaso. Match casalinghi per Pietracuta e Vis Novafeltria che se la vedranno rispettivamente con Masi Torello Voghiera e Gambettola.. Girone B (33ª giornata, ore 15.30): Castenaso-Coriano (Stadio Negrini sintetico, Castenaso), Cava Ronco-Diegaro, Medicina Fossatone-Massa Lombarda, Pietracuta-Masi Torello Voghiera, Reno-Bentivoglio, Russi-Granamica, Sant’Agostino-Savignanese, Sanpaimola-Sasso Marconi, Vis Novafeltria-Gambettola. Classifica: Sasso Marconi 73; Granamica 65; Pietracuta 60; Gambettola 54; Medicina Fossatone 52;Coriano 51; Reno 47; Russi 45; Castenaso 43; Massa Lombarda, Cava Ronco, Sanpaimola 42; Sant’Agostino 40; Vis ...

