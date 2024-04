Correa - ecco la luce Le formazioni ufficiali di Tolosa-Marsiglia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 aprile 2024) Joaquinvede lain. L’allenatore Gasset gli dà fiducia e sarà titolare dopo tantissimo tempo.– Joaquin, dopo il rigore segnato in Europa League contro il Benfica, ha acquisito la fiducia dell’allenatore Gasset. Ingioca titolare come esterno in attacco al fianco di Pierre-Emerick Aubameyang e Luis Henrique. L’argentino non ha ancora segnato o trovato l’assist con la maglia del, oggi potrebbe essere l’occasione giusta. In campionato la squadra francese non è messa bene, il sogno Champions League è utopia. L’Inter intanto osserva,le(3-4-2-1): Restes; Nicolaisen, ...