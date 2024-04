Coppa d’Olanda - interrotta la finale Feyenoord-Nec per uno striscione incendiato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Momenti di ansia durante laditrae Nec. Al De Kuip di Rotterdam infatti la partita è stata sospesa al 57? del secondo tempo sul risultato ancora fermo sullo 0-0. Il motivo è rappresentato da unodei tifosi di casa, che dopo essere stato arrotolato nel fossato tra gli spalti e il terreno di gioco ha preso fuoco per motivi ancora non chiari. Così l’arbitro si è trovato a dover interrompere la partita per motivi di sicurezza. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI SportFace.