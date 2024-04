Charles Spencer - fratello di Dian - vittima di pedofilia nella scuola dell' èlite inglese

Il nuovo libro di memorie intitolato ‘A Very Private School’, pubblicato da Charles Spencer , fratello minore di Lady Diana e zio dei principi William e Harry, sta facendo discutere nel Regno ... (quotidiano)

In un’intervista rilasciata per l’uscita del suo nuovo libro "A very private school", Charles Spencer ha rivelato le violenze subite nella scuola Maidwell Hall: "Nessuno parlava degli ... (fanpage)