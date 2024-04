Campi Flegrei - un altro sciame sismico | quattro terremoti leggeri ma ripetuti in un solo minuto

(Di domenica 21 aprile 2024) Napoli, 21 aprile 2024 – Unoggi è stato registrato nell’area deileggere scosse di terremoto, la principale delle quali di magnitudo 2.1, si sono registrate tutte nello stesso, stamattina alle 8.46, con epicentro nell'area dei. Le altre tre scosse, secondo la rilevazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sono state di magnitudo 1.9, 1.2 e 1.4. Secondo l'Osservatorio vesuviano dell'Ingv si è in presenza di un nuovocaratterizzato complessivamente, finora, da una decina di piccole scosse.avvertito dalla popolazione La popolazione della zona ha avvertito le scosse, ma ...

