Calciomercato Milan - anche l’Inter vuole Alessandro Buongiorno | derby per il difensore

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 21 aprile 2024)il centrale del Torino: in estate ci sarà un vero e proprioper ilIldelsi prepara ad entrare nel vivo. Sì, perché mancano poco più di 2 mesi all’apertura della sessione estiva e il club di via Aldo Rossi non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Il colpo più oneroso sarà sicuramente quello dell’attaccante (vista la partenza ormai quasi certa di Olivier Giroud, in direzione MLS).per quanto riguarda la difesa, però, dovrebbe esserci almeno un acquisto importante, da affiancare a Fikayo Tomori. Tra i tanti nomi, quello che piace di più in casa rossonera è sicuramente il profilo di ...