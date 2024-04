Basket serie B | palla a due oggi alle 18 Missione terzo posto - c’è un lavoro da finire Ferrara vuole regalarsi i playoff da protagonista

(Di domenica 21 aprile 2024) "Visto il percorso fatto fin qui, sarebbe un peccato inciampare proprio all’ultimo passo: vogliamo consacrare ilper prepararci con più serenità ai". Il coach di2018, Giovanni Benedetto, ha ben chiaro che tipo di approccio dovranno mettere in campo i suoi(ore 18) ad Oderzo, nell’ultimo impegno del Play-In Gold prima della post season, al via il prossimo 8 maggio.con una vittoria sarebbe certa della terza piazza, in caso contrario dovrebbe guardarsi sia da Bergamo che da Pizzighettone, col rischio (improbabile, ma comunque possibile) diaddirittura quinta. "Sicuramente le insidie saranno tante, mi auguro di riuscire a trasmettere l’importanza di questa gara ai nostri atleti – le parole di ...

