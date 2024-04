Basket - Serie A1 | Varese batte Sassari e continua a credere nella salvezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024)vince in trasferta super 112-88. Nel palazzetto sardo va in scena il match valido per il ventottesimo turno del campionato diA1. La squadra ospite dominano una partita unilaterale, conin grossa difficoltà. La compagine guidata da Bialaszewskicosì a, mentre per i sassaresi si allunga la striscia negativa. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA LA CLASSIFICA AGGIORNATE DIA1 Il via della partita vedetrovare un iniziale vantaggio, fino ad arrivare a +8. Dopodiché, però, gli equilibri cambiano, conche mette a punto una rapida rimonta, fino a pareggiare e poi prendere il largo.fatica a tenere il ritmo e ...