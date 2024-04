Barbie - film campione incassi - Prima TV Sky Cinema e streaming NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 21 aprile 2024) Ilche ha sbancato il botteghino nel 2023 con un incasso di oltre 1,4 miliardi di dollari nel mondo e numero uno nella storia della Warner Bros. Pictures,, arriva inTV su Sky domenica 21 aprile alle 21:15 su SkyUno, insu NOW e disponibile on demand. Su Sky ilsarà disponibile on demand anche in 4K.è diretto da Greta Gerwig che firma anche la sceneggiatura delinsieme a Noah Baumbach ed è basato su “” di Mattel. Ilha ottenuto il premio Oscar® per la Miglior Canzone Originale What Was I Made For? di Billie Eilish e due Golden Globe (Miglior Canzone Originale e Miglior risultato al Box Office).Vivere aLand significa essere perfetti ...