Atletica - Stano | Tantissima amarezz - non me la sono sentita di rischiare; Palmisano | Condivido la scelta presa

(Di domenica 21 aprile 2024) Giornata agrodolce in casa Italia al termine della staffetta mista dei Campionati Mondiali 2024 di marcia a squadre, valevole come evento di qualificazione olimpica verso Parigi. Ad Antalya la coppia stellare formata dai campioni olimpici individuali in carica Massimoe Antonellanon ha terminato la gara, mentre il duo composto da Francesco Fortunato e Valentina Trapletti ha fatto saltare il banco vincendo addirittura la medaglia d’oro e regalando al Bel Paese la carta olimpica. Il risultato odierno costringerà la Nazionale italiana a schierare una sola coppia nella staffetta mista olimpica di marcia (sulla distanza di maratona), mentre c’erano i presupposti per poter provare a qualificare anche una seconda formazione. Purtroppoha rimediato una brutta storta al piede sinistro (a causa di una bottiglietta per ...