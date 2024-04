Atletica - Peres Jepchirchir vince la Maratona di Londra con il record del mondo! Crolla il muro di 2h17

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024)ha firmato il nuovodeldiin gara esclusivamente femminile. La 30enne keniana ha fatto saltare il banco a, dove è andata in scena la terza Major della stagione dopo e Boston (sono le sei 42 km più importanti e prestigiose del calendario internazionale, a seguire ci saranno Berlino, Chicago e New York). La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020, che prima di oggi vantava un personale di:16, ha trionfato nella capitale britannnica con l’eccellente tempo di 2h16:16 e ha così ritoccato il crono di.01 siglato dalla connazionale Mary Keitany il 23 aprile 2017 nella metropoli inglesi. Dopo un folle transito al decimo chilometro (31:26) e un passaggio alla mezza in 1h07:04 (proiezione finale di 2h14:30), la ...