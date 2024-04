Atalanta-Marsiglia - biglietti in vendita dal 23 aprile

(Di domenica 21 aprile 2024) EUROPA LEAGUE. Alle 15 di martedì 23scatta ladeiper la gara di ritorno della semifinale in programma il 9 maggio a Bergamo. In prelazione per gli abbonati alla fase a gironi. Dal 30 lalibera.

L’Atalanta ha compiuto l’impresa che in pochi si sarebbero potuti aspettare: Liverpool eliminato e pass per le semifinali di Europa League conquistato per la Dea, che con questo risultato storico, ...

L`impresa con il Liverpool è ancora fresca ma all`Atalanta serve un altro colpaccio per approdare in finale di Europa League. In semifinale,...

L'Atalanta non si ferma più: vince 2-1 a Monza con brividi finali, decisivi De Ketelaere e Touré - Con qualche brivido finale l’Atalanta festeggia la vittoria per 2-1 in casa del Monza. Sono tre punti fondamentali per la corsa Champions. Continua così l’ottimo momento della ...ilmessaggero

Marsiglia, PAREGGIO COL TOLOSA ASPETTANDO L'Atalanta - Il Marsiglia, prossimo avversario dell'Atalanta nella semifinale di Europa League, ha pareggiato 2-2 contro il Tolosa in un incontro valido per la ...sportmediaset.mediaset

Guaio per Gasperini: subito KO per infortunio, semifinale a rischio - Tegola dopo nemmeno mezz’ora per Gasperini nel match dell’ Atalanta in casa del Monza, valido pe rio posticipo della 33° giornata del campionato di Serie A.calciomercato