Armi Usa all’Ucraina - Zelensky | Salveranno vite Russia | Non cambia nulla

(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) –Usa all'Ucraina, fumata bianca. Dopo mesi di attesa, arriva la giornata chiave che può aprire una nuova fase nella guerra tra Ucraina e. La Camera dei Rappresentanti dice sì all'Ukraine Security Supplemental Appropriations Act, la legge che prevede aiuti a Kiev per 60,8 miliardi di dollari. Il provvedimento, approvato con 311 voti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su ...

Ucraina, gli Usa sbloccano gli aiuti: in arrivo 60 miliardi. Kiev: salveranno tante vite - Alla fine Mike Johnson, lo speaker della Camera ultra conservatore, ha dovuto elemosinare l’aiuto dei democratici per riuscire a far approvare una serie di pacchetti di aiuti da 95 miliardi ...ilmattino

Guerra in Ucraina, nuovi aiuti Usa per 60 miliardi: nel pacchetto munizioni e difesa aerea - Da mesi, a proposito del Partito Repubbicano, l'ala più radicale stava spingendo affinché gli Stati Uniti non fornissero più Armi all'Ucraina. Di qui l'impasse venutasi a creare… Leggi ...informazione

Usa, via libera a 61 miliardi per Kiev. Aiuti anche per Israele e Taiwan - Dopo mesi di negoziati, pressioni e richieste accorate, lo sforzo dell'amministrazione Biden è stato coronato da successo: l a Camera dei Rappresentanti Usa ha dato il via libera ai tanto attesi nuovi ...affaritaliani