Allievi e produzione | parlo io Amici 23 - Gaia non ha più voglia di stare zitta | vuota il sacco

(Di domenica 21 aprile 2024)23, dopo l’eliminazioneha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto ai microfoni di Witty tv, raccontando le emozioni vissute in questi mesi. Ha iniziato ricordando il suo arrivo nel programma: “Era unamolto insicura e poco cosciente di quello che poteva essere. Ad oggi io penso di essere completamente diversa. Infatti è strano perché mi ricordo di me che camminavo chiusa, con i capelli davanti. Adesso è tutto completamente diverso”. >> “Maria, ho scelto”. Uomini e Donne, svolta nel trono dopo sette mesi: l’annuncio ufficiale di Ida Platano “E infatti ringrazio molto questo posto. Il mio cambiamento non è dovuto solo alla mia forza, ma anche alle sfaccettature di ognuno di loro. Quindi penso di aver lasciato l’essere insieme e non il solo”. Poi ha parlato di Aurora, la ragazza che l’ha sostituita dopo ...