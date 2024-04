Alla scoperta di capitali e tesori d' arte - navigando lungo il fiume da una città-gioiello all' altr - dall' Ungheria all' Austr -a, fino alla Germania Ad agosto venite con noi?

(Di domenica 21 aprile 2024) Un viaggio a tappe di otto giorni (13-202024) in esclusiva per i lettori di iO Donna,il DanubioSlovacchia,ia, a bordo della nave Avalon Waterways. In compagnia di una giornalista di iO Donna, si salpa da Budapest dopo due giorni dedicatidella capitale ungherese: in programma anche la visitachiesa di Mattia e il cocktail privato al Bastione dei Pescatori, sulla riva di Buda. ...

Il derby suscita tante emozioni , soprattutto quando è il primo. Domani Milan-Inter per Benjamin Pavard sarà magico, ne spiega i motivi Corriere dello Sport. ESORDIO DA DERBY – Benjamin Pavard ... (inter-news)

Il Piemonte è una delle regioni più belle del nostro Paese; monti, cittadine e borghi che rappresentano il patrimonio paesaggi stico e artistico italiano. In questo articolo vi condurremo alla ... (moltouomo)

Montesacro – noto anche come Monte Sacro – è uno dei quartieri della periferia nord di Roma, a metà strada tra un quartiere popolare e un quartiere borghese: ed è in questa realtà che è ... (screenworld)

Una scoperta decisiva per capire meglio lo sviluppo - Quarant’anni dall’identificazione dell’Homeobox, una fondamentale sequenza specifica del Dna: in ciascuna specie controlla strettamente la formazione e la morfologia finale delle varie parti del corpo ...corriere

Scopre di avere un cancro ma decide di curarsi con dieta a base di succhi, ex modella: “Sono quasi morta” - La storia di Irena Stoynova, ex modella inglese di 39 anni, Alla quale nel 2021 è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin ...fanpage

Scoperto buco nero stellare da record: è il più massiccio della Via Lattea - Gli astronomi hanno scoperto per la prima volta un buco nero stellare, dormiente e molto vicino Alla Terra: è il più massiccio della Via Lattea.tecnologia.libero