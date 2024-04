Alida Chelli - chi era la moglie di Walter Chiari e mamma di Simone Annicchiarico

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 aprile 2024) Cantante e attrice italiana,è stata ladima anche un grande amore di Pippo Baudo. Carriera, vita privata e curiosità., chi era ladidiAnnicoè stata legata; attrice e cantante, ha recitato in film e spettacoli teatrali come in Quando dico che ti amo e Rugantino, o, ancora, in Cyrano con Domenico Modugno e in Aggiungi un posto a tavola assieme Johnny Dorelli.è scomparsa all’età di 69 anni il 14 dicembre del 2012, dopo una ...