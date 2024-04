Aiuti per 60 miliardi a Kiev Via libera degli Stati Uniti La minaccia del Cremlino | | Moriranno più ucraini

(Di domenica 21 aprile 2024)avrà le armi che le sono essenziali per continuare a difendersi dall’aggressione voluta da Vladimir Putin. Dopo mesi si braccio di ferro tra i repubblicani e i democratici, la camera bassa del Congressoha votato ieri con 311 voti a favore e 112 contro. I repubblicani, che sono 218, si sono spaccati, 112 contro e 106 a favore, ma la divisione ha permesso alla legge che stanzia 60.8di dollari a favore dell’Ucraina di passare. Da notare che dei 60.8ben 23 resteranno in Usa per riapprovvigionare gli arsenali Usa mentre 7,8di aiuto finanziario diretto al bilancio ucraino saranno sotto forma di un prestito (concessione fatta ai repubblicani) che potrà essere cancellato dal presidente dopo le elezioni del 5 novembre. ...

