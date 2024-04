28 aprile - il sì di Giorgia Meloni può valere il 30% | tam-tam tra i Fratelli d' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Mancano pochi giorni alla chiusura delle liste per le prossime elezioni Europee: fioccano conferme sui candidati, così come sugli "epurati". Da par suo ieri, sabato 20, Antonio Tajani ha sciolto la riserva e ha confermato che si candiderà come capolista in tutte le circoscrizioni per Forzaalle elezioni che si celebreranno il prossimo 8 e 9 giugno. Per Tajani l'unica eccezione è la circoscrizione Isole, dove il primo nome in lista sarà quello di Caterina Chinnici. E ora, nel centrodestra, con Matteo Salvini che da tempo ha fatto sapere che non sarà candidato per la Lega, l'attenzione si sposta su: alla fine si candiderà oppure no? Per certo c'è che nelle grandi città già fanno capolino i manifesti elettorali per le Europee in cui campeggia il volto del premier. Lo slogan recita: "Con ...