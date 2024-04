Zoff | La Serie A è il torneo dell’esasperazione In Europa…

(Di sabato 20 aprile 2024) Dino, ex portiere, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dellaA e del cammino in Europa delle squadre Dino, ex portiere, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dellaA e del cammino in Europa delle squadre. Le sue dichiarazioni: EUROPA – «Nelle coppe riusciamo a esprimerci al meglio. La

Zoff: "Zoff: "La Serie A è il torneo dell'esasperazione: sceneggiate e falletti" - L'ex portiere di Napoli e Nazionale, Dino Zoff, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.areanapoli

IL PARERE - Zoff: "In Serie A i club non danno il meglio, ma in Europa si riscattano" - NAPOLI - Dino Zoff, ex portiere campione del Mondo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport parlando delle italiane in Europa: "Nelle coppe riusciamo a esprimerci al meglio. La Se ...napolimagazine

G+: tutte le notizie - L'ex portiere azzurro: "L'Atalanta ha eliminato il Liverpool, quindi ha grandi possibilità. Sono molto curioso di vedere De Rossi alle prese con una sfida di livello ancora più alto" ...gazzetta